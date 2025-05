Federica Panicucci è l’unica giornalista che sta parlando del delitto di Garlasco in maniera imparziale? Cosa dicono i telespettatori.

La riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi sono state affrontate in diversi programmi televisivi, tra i quali c’è anche Mattino Cinque di Federica Panicucci che, tra tutti, sembra essere la persona che sta trattando la questione nella maniera più imparziale possibile. La conduttrice del programma di Canale 5, infatti, si sta muovendo sia sul filone delle nuove indagini che parlando dei fatti nella loro interezza, al punto da essersi guadagnata il plauso dei telespettatori. Ma per quale motivo sembra essere l’unica a trattare il tema in maniera più distaccata e presentando ogni possibile ipotesi senza prendere posizione? Se vuoi scoprirlo anche tu, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Garlasco, tensione tra Roberta Bruzzone e l’avvocato di Stasi: ‘Cosa ride?’. E’ successo in diretta tv

Photo Credits: Kikapress