Fedez pubblica una storia criptica dopo l’elezione di Papa Leone XIV: sui social scoppia il dibattito tra ironia e accuse serie legate al passato del nuovo Pontefice.

L’elezione di Papa Leone XIV ha attirato l’attenzione non solo del mondo cattolico, ma anche del panorama social italiano. Tra i primi a commentare, anche se in modo indiretto, c’è stato Fedez, che ha pubblicato una storia su Instagram dal tono enigmatico. Nessuna parola, se non un semplice “Amen”, accompagnato da due articoli che riportano controversie legate al passato del neo Pontefice, Robert Francis Prevost.

Il primo episodio risale ai primi anni Duemila, quando Prevost era a capo della provincia agostiniana a Chicago. In quel periodo, avrebbe ospitato in una struttura religiosa un sacerdote già condannato per abusi, una scelta che aveva sollevato diverse perplessità. La seconda vicenda riguarda il periodo della sua missione episcopale in Perù, a Chiclayo, dove è stato criticato per la gestione di due casi di molestie all’interno del clero. In entrambi i casi, la diocesi ha affermato che Prevost ha seguito le procedure previste, ascoltando le vittime e inoltrando i documenti alle autorità vaticane competenti.

La storia pubblicata da Fedez non ha fornito spiegazioni ulteriori, ma ha inevitabilmente alimentato le interpretazioni e i commenti. Non è la prima volta che il rapper affronta tematiche legate alla Chiesa: nel suo brano “Cardinal Chic” aveva già denunciato l’opulenza e le contraddizioni del clero, sottolineando il divario tra la predicazione della povertà e lo sfarzo di alcune figure ecclesiastiche.

Foto: Kikapress