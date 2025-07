Fedez concede un’intervista a Forbes e svela quanto è grande il suo patrimonio. Dettagli da non credere! Scoprili con noi.

Da anni, Fedez è uno dei personaggi più influenti, chiacchierati e discussi d’Italia, ma c’è un lato della sua vita che raramente finisce sotto i riflettori: quello dell’imprenditore. Se il pubblico lo conosce soprattutto nelle sue vesti di cantante, giudice televisivo e influencer, in pochi sanno in realtà quanto peso abbia realmente il suo impero economico. In un’intervista a Forbes, il buon Federico Lucia ha scelto infatti di raccontare qualcosa in più sul suo patrimonio, su come lo ha costruito e su cosa guida oggi le sue scelte imprenditoriali. Ma a quanto ammonta il suo patrimonio? Scopriamo cosa ha svelato guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock