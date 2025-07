Temptation Island 2025 inizia il 3 luglio, ma si parla solo dell’incidente in barca sul quale Filippo Bisciglia ha svelato nuovi dettagli.

La nuova edizione di Temptation Island è pronta a tornare in tv a partire dal 3 luglio, ma a far discutere ancora prima della messa in onda è un episodio che non vedremo mai in TV: un incidente in barca che sembra aver coinvolto il conduttore Filippo Bisciglia. La scena, sebbene esista e sembra sia anche stata registrata, non sarà però trasmessa per decisione di Maria De Filippi. A raccontare quanto accaduto è stato tuttavia lo stesso Bisciglia. Scopriamo insieme cosa ha rivelato!

Leggi anche: — Temptation Island 2025, esplode il caso: coppie fake nel cast? Due segnalazioni fanno discutere

Temptation Island: incidente in barca per Filippo Bisciglia. Non lo vedremo in onda ma lui ne racconta i dettagli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’edizione 2025 di Temptation Island partirà il 3 luglio, ma tra gli episodi che certamente non vedremo in tv ce ne sarà uno che sta facendo discutere non poco sui social: l’incidente in barca di Filippo Bisciglia.

Per volere di Maria De Filippi, infatti, lo spiacevole avvenimento non sarà mostrato, sebbene sia stato lo stesso conduttore a svelarne la dinamica a Tv Sorrisi e Canzoni.

Di sicuro sappiamo che, durante le registrazioni, la barca a vela del reality (quella che trasporta le coppie) è affondata nelle acque di fronte al resort di Guardavalle Marina, probabilmente a causa dell’impatto contro un relitto sommerso.

Bisciglia, per la verità, non era a bordo: “Non è successo niente e nessuno si è fatto male. Un inizio frizzante, sicuramente porterà fortuna“.

“Una volta scesi i ragazzi dal gommoncino, la barca ha urtato un relitto. Mentre stavo presentando le coppie ho visto con la coda dell’occhio che il caicco continuava ad avanzare, perché altrimenti sarebbe affondato, e si è spiaggiato“, ha concluso raccontando l’accaduto.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications