Finale a sorpresa ne I Simpson: nell’ultimo episodio viene mostrata la morte di un personaggio amatissimo. Scopri la verità.

Lo sconvolgente finale della 36ª stagione de I Simpson ha fatto discutere gli appassionati di tutto il mondo: uno dei personaggi più amati della serie viene fatto inaspettatamente morire. L’episodio ha lasciato spazio a un racconto malinconico che ha cambiato, almeno per un momento, il volto della famiglia animata più famosa della TV. E che ha fatto alzare più di un sopracciglio. Ma, dietro le apparenze, c’è un’altra verità. Se vuoi scoprirla insieme a noi, non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

