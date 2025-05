Chanel canta con papà Totti quel verso “Unica” e il momento emoziona (quasi) tutti. Il gesto ha un sapore nostalgico…

Una festa scintillante, due genitori famosi riuniti – ma non troppo – e un momento musicale che ha lasciato tutti con l’impressione di un dejà-vù. Chanel Totti ha spento le candeline dei suoi 18 anni con un party da favola, nel quale l’emozione ha superato ogni filtro social. A catturare i riflettori non è stato solo il look o la location, ma una performance inaspettata: Chanel e papà Francesco Totti insieme sul palco, a intonare un brano di Eros Ramazzotti che ha segnato la storia della loro famiglia. “Unica come sei”, un verso che i fan e i tifosi della Roma non hanno dimenticato, e che torna vent’anni dopo con una carica emotiva tutta nuova. Tra gli sguardi e i silenzi, c’è chi però ha notato anche l’espressione di Noemi, la nuova compagna dell’ex Capitano, rimasta un passo indietro. Coincidenze o segnali? Il gossip, si sa, non dorme mai. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

