Gemma Galgani torna all’attacco a Uomini e Donne: smonta Arcangelo con una battuta fulminea sui suoi pantaloni bianchi.

È bastata una battuta tagliente di Gemma Galgani per accendere l’ennesimo siparietto trash a Uomini e Donne: nel corso della puntata del 26 maggio, la dama torinese ha preso di mira Arcangelo, con cui i contrasti non mancano mai, tirando fuori un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti, dato che il cavaliere indossa sempre lo stesso paio di pantaloni bianchi. La frecciatina di Gemma ha colpito nel segno. Ma cosa ha detto? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne: Gemma ancora contro Arcangelo. La battuta spezza i telespettatori: “ti regaleremo un paio di pantaloni”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La puntata di Uomini e Donne del 26 maggio ha visto andare in onda un nuovo episodio della polemica sempre aperta tra Gemma Galgani e Arcangelo.

Il Trono Over, dopo il comportamento del cavaliere, ha visto infatti un’alleanza tra Gemma e Marina proprio contro di lui. Questo perché Arcangelo, nonostante avesse deciso di continuare la sua frequentazione con Marina, è uscito anche con Cinzia, baciandola.

Ma è una battuta che Gemma gli ha fatto nella puntata di lunedì a far spezzare tutto il popolo dei telespettatori del dating show di Maria De Filippi.

Ad un certo punto, la dama torinese si è rivolta a lui con un: “Ma veramente, ma chi sei con questo ciuffo bianco? E poi cambiati i pantaloni che da due mesi indossi sempre questo paio bianco… Vorrà dire che te ne regaleremo un paio nuovo anche noi“.

Photo Credits: Kikapress