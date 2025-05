Un gesto di Gemma Galgani contro Arcangelo scatena le polemiche a Uomini e Donne. E se a farlo fosse stata Tina Cipollari? I fan si dividono.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 27 maggio, un gesto di Gemma Galgani contro Arcangelo ha acceso il dibattito tra telespettatori e fan del programma. Tutto è accaduto durante un momento di apparente leggerezza, ma si è trasformato presto in un caso mediatico anche per via della reazione immediata di Tina Cipollari, che ha rimproverato apertamente la dama del trono over, ma ha anche riportato alla memoria dei fan una sua simile performance passata. E così, sui social si è scatenata la polemica: due pesi e due misure? C’è chi ha preso le difese Gemma, mentre chi sottolinea il fatto che il suo gesto fosse fuori luogo. Ma tutti si interrogano su cosa sarebbe accaduto se i ruoli si fossero invertiti. Ma, quindi, cosa ha combinato mai la Galgani? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

