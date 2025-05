Chi è davvero Gennarino, il cane mascotte di Affari Tuoi? E chi è il suo vero proprietario? Scopriamolo insieme!

Da semplice comparsa a protagonista: Gennarino è entrato nel cuore di tutti i telespettatori di Affari Tuoi, sia grazie alla sua simpatia che grazie ad una incredibile sintonia con Stefano De Martino. Ma conoscete tutta la verità su questo meraviglioso jack russell terrier? Andiamo a scoprire insieme chi è davvero questo cagnolino e chi è il suo vero proprietario (e, tra l’altro, lo avevamo anche già visto in televisione in panni del tutto diversi!)

Affari Tuoi: tutta la verità su Gennarino, il cane mascotte del programma di Stefano De Martino

Da quando è apparso per la prima volta nella puntata di Affari Tuoi andata in onda a Pasqua, Gennarino ha conquistato il cuore del pubblico televisivo. Ma chi è davvero questo irresistibile cagnolino che ogni sera ruba la scena accanto a Stefano De Martino?

Gennarino, in realtà, si chiama Seven ed è un jack russell terrier, un cane attore addestrato da Massimo Perla, noto preparatore di animali per il cinema e la televisione. Non è un volto nuovo per gli spettatori: ha già recitato nella popolare serie Rocco Schiavone, interpretando Lupa, il fedele cane del protagonista interpretato da Marco Giallini

La sua carriera, però, ha preso una nuova piega con l’ingresso nel game show di Rai 1, dove è diventato una vera mascotte. Introdotto per gioco durante la puntata speciale di Pasqua, Gennarino ha iniziato a interagire con i concorrenti, “salutando” il dottore e animando lo studio con la sua simpatia. Da quel momento, è diventato una presenza fissa, trasformandosi in una vera star.

Il suo successo è frutto non solo del suo addestramento, ma anche della perfetta sintonia con il conduttore. Stefano De Martino scherza con lui, lo coinvolge nelle gag e crea momenti di leggerezza che piacciono al pubblico di tutte le età.

Photo Credits: Shutterstock