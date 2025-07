Stefano De Martino e Gerry Scotti: volano frecciatine tra Rai e Mediaset. Cosa c’è dietro la rivalità? Scotti affonda ancora il colpo.

Da qualche tempo si è accesa una curiosa rivalità tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Il volto storico di Mediaset non ha risparmiato frecciatine al collega di Rai Uno, che non sembra avergli mai risposto per le rime. Ciononostante, il pubblico ha iniziato a notare una tensione crescente tra i due conduttori, fatta di battute pungenti e commenti sibillini in tv e dietro le quinte. Ma da dove nasce questa rivalità? Secondo alcuni, tutto sarebbe iniziato con le voci che vedevano De Martino come possibile erede in alcuni spazi televisivi ora occupati da Scotti. Una prospettiva che non sarebbe stata accolta con entusiasmo dal veterano del piccolo schermo. E così, di recente, è arrivata l’ennesima stoccata di Scotti. Ma cosa ha detto stavolta? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Stefano de Martino svela com’è lavorare con Gerry Scotti: cosa ha scritto su Instagram sul conduttore de La ruota della fortuna

Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset