Gaffe di Giulia Salemi a The Cage, Amadeus la riprende con ironia. La coppia convince il pubblico del Nove. Scopri cosa è accaduto!

L’ultima puntata di The Cage ha visto protagonista una gaffe di Giulia Salemi, immediatamente rimbrottata con il sorriso dal conduttore del quiz del Nove, Amadeus. I due, insieme, funzionano davvero bene, al punto da aver convinto alla grande il pubblico della rete del gruppo Warner Bros. Discovery. Ma cosa ha combinato la Salemi di tanto terribile? Scopriamolo insieme!

Amadeus corregge la gaffe di Giulia Salemi a The Cage

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A The Cage, annunciando il premio per i concorrenti, Giulia Salemi ha detto: “Un volo più soggiorno di una settimana in un hotel a cinque stelle… a Palca di Maiorca!”

Amadeus ha notato subito la gaffe, e ha detto: “Palca di Maiorca, ha detto! A Palca de Maiorca“.

E poi ha aggiunto: “Perché Palca de Maiorca è un’isola più piccola vicino a Palma de Maiorca. Chi se lo può permettere, va a Palca de Maiorca, perché è un’isola esclusiva. E vi mandiamo lì! A Palca de Maiorca!”

La Salemi ha riso, visibilmente imbarazzata, ma a quel punto il pubblico in studio è partito con un applauso e un coro: “Giulia, Giulia“. E lì, lei, arrossita visibilmente, ha aggiunto un “Grazie, guarda…”

“Io chiedo solo challenge geografiche…”, ha però detto ancora Amadeus, scontrandosi ancora con Giulia, che ha risposto ridendo un “È il mio incubo! Da sempre!”

La coppia, però, funziona alla grande, basta leggere i commenti dei telespettatori, come “Io AMO questo duo. Giulia e Amadeus sono veramente pazzeschi, hanno la stessa ironia, si capiscono, sanno scherzare e SI DIVERTONO. ADORO!”. Oppure: “Ama e Giulia sono la coppia più iconica, divertente e simpatica che c’è. Stasera una nuova puntata da nn perdere di The Cage sul 9 .Merita molto questo programma, la puntata vola senza che te ne accorgi ed il divertimento è assicurato“.

