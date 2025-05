Giuliana De Sio torna sul celebre “circoletto” citato spesso da Francesca Fagnani a Belve: la sua reazione in una nuova intervista.

Da anni, Francesca Fagnani ama riproporre un tema ormai ricorrente nel suo programma Belve: la famosa dichiarazione sul “circoletto” nel mondo del cinema, fatta da Giuliana De Sio nella prima stagione, nel lontano 2018. È diventata quasi una domanda fissa che la conduttrice rivolge a molti dei suoi ospiti, come se fosse diventata una chiave di lettura del sistema dello spettacolo italiano. Ma quella frase sembra aver lasciato il segno anche nella diretta interessata. In una recente intervista televisiva, Giuliana De Sio è tornata sull’argomento, sottolineando come quella citazione venga continuamente rilanciata — al punto da trasformarsi, a suo dire, in un’ossessione più di chi la pronuncia che di chi l’ha detta. Un botta e risposta a distanza che non è passato inosservato. Ma cosa ha detto davvero Giuliana De Sio? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda il nostro nuovo video!

