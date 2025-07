Harry parte da solo per l’Angola, Meghan resta negli Stati Uniti. Il viaggio simbolico riapre i dubbi su cosa stia davvero accadendo tra i due.

Il principe Harry ha fatto ritorno in Africa per una missione dal forte valore simbolico, percorrendo i luoghi resi iconici dall’impegno della madre Diana. Ma ciò che ha colpito di più è stata la sua scelta di affrontare da solo questo viaggio in Angola, lasciando Meghan Markle negli Stati Uniti. Una distanza fisica che ha fatto parlare, alimentando ipotesi e dubbi. Dietro l’apparente impegno benefico, secondo molti, ci sarebbe una decisione più complessa, carica di significati personali e familiari. Ma qual è la verità su questo ‘abbandono’? Scopriamola insieme guardando il nostro nuovo video!

