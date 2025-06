Un video virale girato a Buckingham Palace fa sì che Harry e Meghan Markle siano stati in qualche modo “umiliati”. Cosa è successo?

Le tensioni tra Harry e Meghan e la royal family tornano al centro dell’attenzione a causa di un video pubblicato su Instagram che li ha in qualche modo “umiliati”. Due personaggi noti del mondo televisivo britannico si sono infatti esibiti in una coreografia ironica durante un evento ufficiale a Buckingham Palace, riportando in vita una scena che ha ricordato a molti un famoso ballo eseguito proprio dai Sussex, sebbene i due non siano stati mai nominati. Il gesto, che ha rapidamente fatto il giro dei social, è stato percepito da molti come una frecciatina pubblica, contribuendo ad alimentare i contrasti già noti. Anche perché, se il figlio di Re Carlo III e la moglie non hanno reagito, dalla royal family una reazione è arrivata. Scopriamola nel nostro nuovo video!

