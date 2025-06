Ilary Blasi a Battiti Live 2025: parte un coro per Annalisa. Il pubblico impazzisce per la dedica speciale della conduttrice alla cantante.

L’amore di Ilary Blasi per Annalisa non è certo un mistero e, anche sul palco di Battiti Live 2025, abbiamo potuto assistere ad una dichiarazione meravigliosa da parte della conduttrice che, ad un certo punto, è riuscita anche a far partire un coro per l’artista.

“Sono pazza di te”, Ilary Blasi e la dichiarazione d’amore per Annalisa a Battiti Live ’25

Che Ilary Blasi sia particolarmente fan di Annalisa in molti già lo sapevano, ma quello che è successo a Battiti Live ’25 ha colpito gran parte dei fan della cantante.

Già in fase di presentazione, Ilary è stata particolarmente entusiasta nei confronti della cantante: “È arrivato il momento di un’artista davvero attesa. Con ogni sua canzone lei raccoglie tantissimi premi e riconoscimenti. Possiamo dire che è la popstar della musica italiana“.

Poi, però, al termine delle esibizioni dell’artista, che ha portato le sue ‘Maschio’ ed ‘Euforia’, la Blasi è tornata sul palco intonando “Annalisa sono pazza di te“. Pochi secondi e l’intero pubblico di Battiti Live ha ripreso il motivo, tanto è vero che Annalisa ha notato un “Attenzione, è partito il nuovo coro“.

E anche i telespettatori hanno apprezzato tantissimo il gesto di Ilary Blasi scrivendo commenti come “2 delle persone più iconiche che abbiamo in italia se chiedete a me“.

Oppure: “Come se fosse un coro da stadio! Lei deve in ogni edizione sottolinea il suo amore per Annalisa“.

Ilary Blasi, la strana battuta sul sudore di Francesco Gabbani lascia il pubblico a bocca aperta

Per una dedica d’amore ad Annalisa, sul palco di Battiti Live Ilary Blasi è stata anche protagonista di un simpatico siparietto con Francesco Gabbani.

Al termine dell’esibizione del cantautore, gli ha detto: “Quest’anno sei un po’ più asciutto rispetto all’anno scorso“.

“Grazie“, ha aggiunto lui. Ma lei è andata avanti, lasciando i telespettatori a bocca aperta: “Di sudore, eri zuppo!”

