L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi solleva un polverone tra prove discutibili, televoti e momenti imbarazzanti. Il reality sta perdendo di credibilità?

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha sollevato un polverone tra prove discutibili, televoti lampo e momenti imbarazzanti, tanto che c’è chi inizia a chiedersi se il reality stia perdendo di credibilità. Nel corso della puntata, tutti i concorrenti sono stati messi a rischio eliminazione, ma le prove per evitarlo sono risultate diverse per ciascuno di loro, sollevando dubbi sull’equità del gioco. Ma cosa è successo davvero? E perché in tanti si stanno schierando contro il reality show di casa Mediaset e le sue nuove dinamiche? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset