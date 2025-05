Colpo di scena a Domenica In: Iva Zanicchi sorprende tutti con una battuta a luci rosse rivolta a Mara Venier.

Quanto a momenti imprevedibili, Domenica In non delude mai: nella puntata dell’11 maggio, è andato in scena un siparietto tra la padrona di casa Mara Venier e la sempre esplosiva Iva Zanicchi. Mentre la conduttrice era alle prese con un microfono ribelle, la cantante non ha perso l’occasione di lanciare una battuta decisamente a luci rosse, scatenando immediatamente le risate del pubblico presente in studio. Ma cosa avrà mai detto la cantante?

Leggi anche: — Domenica In, Mara Venier e la frase equivoca: “non ti ricordi quando ti tro…vo in bagno?”. Cosa voleva dire

Domenica In: Mara Venier, Iva Zanicchi e la battuta a luci rosse della cantante

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Domenica In dell’11 maggio, abbiamo assistito a uno strano siparietto tra Mara Venier e Iva Zanicchi.

Durante l’ospitata della cantante, Mara Venier ha tentato di sistemare il microfono sull’asta senza successo.

La Zanicchi, di riflesso, ha risposto con una battuta dai risvolti a luci rosse: “We, tu quelle robe lì non le sai maneggiare“.

Giù risatone del pubblico mentre la band ha preso a suonare una marcetta, mentre sul web i telespettatori si sono scatenati.

Tra un “Se l’avesse fatta qualcun altro una battuta del genere, per giunta in fascia non protetta ma PROTETTISSIMA, ci sarebbe già il MOIGE e tutta lo schieramento delle associazione fascioleghiste già sul piede di guerra” e un “Solita volgarità e doppi sensi di questa…..il nulla strapagato con soldi pubblici“, c’è anche chi ha apprezzato e ha scritto: “Iva Zanicchi è un mito… Come la vorrei come zia, sai le risate al cenone di Natale“.

Photo Credits: Kikapress