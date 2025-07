Jannik Sinner supera anche Papa Leone XIV: i numeri sono impressionanti e nessuno c’era mai riuscito prima. Scopri cos’ha fatto.

Il suo nome è praticamente ovunque e non solo sulle pagine sportive, ma in ogni trasmissione televisiva, notiziario, radio, podcast e programma d’approfondimento. Stiamo parlando di Jannik Sinner che, dopo la vittoria a Wimbledon, ha conquistato un altro primato incredibile: è diventato il personaggio più citato dai media italiani, superando persino Papa Leone XIV e trasformandosi in un fenomeno mediatico che non ha precedenti nella storia recente del nostro paese, né nello sport né nella cronaca. I numeri, stavolta, parlano chiaro e impressionano chiunque. Scopriamoli insieme guardando il nostro nuovo video!

