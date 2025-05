Fiorello scherza sul regime alimentare di Jovanotti: “Come i cani!”. Dieta, centrifughe e vita da tour raccontate con ironia.

Durante un collegamento in diretta, Jovanotti ha svelato a Fiorello un dettaglio curioso (e un po’ sorprendente) sulle sue abitudini alimentari: “Io mangio una volta al giorno”. La risposta ha scatenato l’ilarità dello showman siciliano, che non ha resistito alla battuta: “Come i cani! Quindi ti lasciano la ciotola!”.

La centrifuga preferita da Jovanotti

Jovanotti ha spiegato che, soprattutto quando è in tour, segue una routine molto disciplinata. Dopo i concerti, ad esempio, consuma una centrifuga di rape rosse, una bevanda che – come ha raccontato – “ripristina tutti i valori e i sali minerali”. Un rituale pensato per aiutare il corpo a recuperare energia dopo un grande sforzo, come quello di un concerto live, senza appesantirsi.

La “cheffa”

Non solo: durante le tournée si affida a una cuoca personale, che lui stesso chiama affettuosamente “la cheffa”. Con lei segue un’alimentazione prevalentemente vegetale, progettata per mantenere alta la resa fisica. “In tour vivo come un monaco di clausura”, ha aggiunto, lasciando intendere quanto impegno ci sia dietro il suo stile di vita.

