Jovanotti ospite di Noos: l’intervista con Alberto Angela divide il pubblico. Su X piovono critiche e commenti delusi.

La nuova stagione di Noos – L’avventura della conoscenza è cominciata con un’intervista d’eccezione: Alberto Angela ha accolto come primo ospite Lorenzo Jovanotti, protagonista di un dialogo intenso e coinvolgente. Tuttavia, nonostante l’intento fosse quello di unire musica, cultura e riflessione, il momento non è stato accolto da tutti con entusiasmo. Sui social, in particolare su X, sono apparsi numerosi commenti critici da parte di telespettatori che hanno espresso perplessità sulla scelta dell’ospite e sul tono dell’intervista. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Leggi anche: — Noos, le immagini che non ti aspetti: Rai1 sorprende in prima serata

Photo Credits: Kikapress