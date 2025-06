Kate Middleton ha svelato un dettaglio curioso sui suoi primi tempi a corte: la famiglia reale l’ha bonariamente presa in giro.

Kate Middleton è oggi considerata un modello di eleganza e rigore istituzionale, ma anche lei, ai primi tempi dopo l’ingresso nella Famiglia Reale, ha dovuto fare i conti con alcuni piccoli errori. In una vecchia intervista, la principessa del Galles aveva raccontato di essere stata oggetto di qualche scherzosa presa in giro da parte degli altri Windsor-Mountbatten, colpevole di un’abitudine che ha poi imparato a correggere. E si tratta di qualcosa che riguarda il modo in cui si poneva con i sudditi e i semplici cittadini. Ma qual era questo errore per il quale veniva presa in giro? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo credits: Kikapress