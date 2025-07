William e Kate commemorano online le vittime degli attentati di Londra del 7 luglio 2005, ma un errore nel post fa scatenare la polemica.

Nel tentativo di onorare le vittime degli attentati di Londra del 7 luglio 2005, i principi di Galles William e Kate Middleton sono caduti in un inaspettato inciampo di comunicazione. Un post commemorativo pubblicato sui loro canali ufficiali è stato rimosso poche ore dopo la sua pubblicazione probabilmente a causa di un errore nel contenuto, che ha sollevato una valanga di reazioni online, tra polemiche e ironie. Quello che sarebbe dovuto essere un gesto in onore e memoria si è infatti trasformato in un piccolo caso. Ma cosa è successo veramente? Cosa hanno combinato davvero William e Kate? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

