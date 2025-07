Le vacanze del principe William e di Kate Middleton fanno discutere per il loro costo altissimo: i sudditi britannici infuriati.

In un periodo in cui l’intera popolazione mondiale ha imparato a sue spese il significato delle crisi economiche, dell’inflazione crescente e dei tagli ai servizi pubblici, nel Regno Unito i gesti della famiglia reale sono osservati con crescente attenzione. In particolare, ogni spostamento, evento o vacanze dei reali è diventato oggetto di discussione pubblica. E ora una nuova polemica ha travolto i principi di Galles, Kate e William. Il motivo è un viaggio estivo che ha fatto storcere il naso a molti sudditi, soprattutto per i suoi costi e per il lusso ostentato in un momento così delicato per gran parte della popolazione. Ma il malumore, stavolta, sembra più forte del solito. Scopriamo il motivo nel nostro nuovo video.

