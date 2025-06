Dubbi e polemiche sull’ospitata dell’ex moglie di Alvaro Vitali a La Volta Buona: Caterina Balivo si scusa, ma fa un’enorme gaffe.

Il giorno dopo la drammatica morte di Alvaro Vitali, si è scatenata una bufera mediatica innescata da un episodio avvenuto a “La Volta Buona” di Caterina Balivo. Negli studi della trasmissione, poche ore prima del decesso dell’attore, era infatti stata presente la sua ex moglie, Stefania Corona. La sua partecipazione al programma, unita alla delicata situazione clinica di Vitali, ha sollevato tante polemiche sui social, alimentate da un clima di tensione anche durante la diretta del giorno dopo, quando la conduttrice ha provato a scusarsi con il pubblico facendo un’enorme gaffe.

Alvaro Vitali: la gaffe di Caterina Balivo a La Volta Buona

Aveva fatto discutere molto la situazione che si era creata a La Volta Buona del 24 giugno, dove era presente in studio la ex moglie di Alvaro Vitali, Stefania Corona, proprio nelle ore precedenti alla morte dell’attore.

Da Caterina Balivo, la donna aveva parlato effettivamente del fatto che Alvaro Vitali avesse deciso di firmare le sue dimissioni dall’ospedale, mentre nessuno si aspettava un finale così tragico.

Quindi, il 25 giugno, Caterina Balivo ha esordito così: “Ieri a 75 anni ci ha lasciati Alvaro Vitali dopo un ricovero di due settimane per una broncopolmonite recidiva. La moglie Stefania Rocca era con noi e ci ha raccontato che Alvaro aveva deciso di lasciare l’ospedale, ma lei non aveva mai smesso di stargli vicino. Ovviamente quello che è successo ieri era inimmaginabile, altrimenti la stessa Stefania non sarebbe stata qui. La notizia ha colpito tutti noi, mandiamo un grande abbraccio a lei e alla sua famiglia, davvero“.

La questione, tuttavia, sta generando nuove polemiche, dato che in giro su X sono comparsi tantissimi commenti come “Io non capisco davvero se era così grave come l hanno lasciato solo, e lei in TV“. Oppure: “Le scuse di Caterina Balivo, dopo la puntata di ieri. L’unica cosa che non torna, Stefania Corona era a conoscenza delle condizioni di salute dell'(ex) marito Alvaro Vitali. Poteva evitare l’ospitata, non stava in una Beauty Farm, soprattutto le cose dette“. E ancora: “E sapeva anche che Alvaro aveva firmato per uscire dalla clinica..( contro il parere dei medici) …. No comment“.

Ad ogni modo, in molti hanno notato quanta tensione ci fosse nelle parole di Caterina Balivo, tanto è vero che nel messaggio di scuse che ha pronunciato ha detto “Stefania Rocca” al posto di “Stefania Corona“, sbagliando il nome della ex moglie di Vitali.

