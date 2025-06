Imbarazzo surreale a La Volta Buona: a causa di una serie di problemi tecnici, il programma si blocca due volte in diretta.

Se oggi volevate passare un pomeriggio rilassante su Rai Uno guardando La Volta Buona, beh, è andata in onda una vera e propria odissea a causa dei problemi tecnici: per ben due volte durante la diretta lo studio è piombato nel buio lasciando i telespettatori a fissare uno schermo nero come l’umore dei tecnici. Quando finalmente il programma è tornato in onda, Caterina Balivo è riapparsa visibilmente spiazzata. Ma cosa è successo davvero oggi pomeriggio?

Leggi anche: — Alvaro Vitali, Caterina Balivo si scusa ma fa una gaffe incredibile: ‘quello che è successo ieri era…’

La Volta Buona: caos in diretta e schermo nero a causa dei problemi tecnici

Non c’è pace per La Volta Buona: il programma di Caterina Balivo soffre uno strano momento durante la diretta del 26 giugno.

Proprio così, nel corso della trasmissione – durante un collegamento con Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria – le immagini sono saltate per mezzo minuto. I telespettatori si sono ritrovati di fronte ad uno schermo nero, ma continuavano a sentire le voci dallo studio.

Pochi secondi, dicevamo, e l’immagine è tornata. Salvo poi saltare di nuovo – stavolta insieme all’audio – qualche minuto dopo, stavolta per circa 60 secondi.

La Rai ci ha messo la pezza mandando in onda un blocco pubblicitario, alla fine del quale Caterina Balivo si è scusata imbarazzata con il pubblico.

“Come avete potuto notare c’è stato un problema… Il caldo arriva alle macchine, arriva a tutti… Quindi è andata così… Adesso siamo tornati in diretta… Sono le 15.15…”, ha detto.

Implacabili sono stati però i commenti dei telespettatori sul web, tra un “la macchina che non trita, è surreale” e chi ha commentato ironicamente con un “Pensavo avessero capito che avrebbero dovuto toglierlo del tutto” o con un cattivissimo “Il segnale video di Rai Uno si rifiuta di trasmettere il salotto dai contenuti vacui, superficiali e pressappochisti del programma delle 14:05 e va a schermo nero per quasi un minuto prima di passare un rullo pubblicitario di emergenza“.

Photo Credits: Kikapress