A La Volta Buona la torta per Gerardina Trovato cade rovinosamente a terra: gaffe in diretta e imbarazzo in studio per Caterina Balivo.

Un momento di grande imbarazzo ha scosso lo studio de La Volta Buona durante la puntata del 27 maggio, con un incidente in diretta: ospite del programma condotto da Caterina Balivo è stata la cantante Gerardina Trovato, accolta con calore dal pubblico e celebrata con un’intervista incentrata sul suo ritorno alla musica e sulla sua rinascita personale nel giorno del suo compleanno con tanto di torta a corredo. Ma la sorpresa organizzata per festeggiare non è andata esattamente come previsto.

La Volta Buona: l’incidente con la torta di compleanno per Gerardina Trovato fa impazzire il web

Nel tentativo di regalarle un momento speciale, la redazione ha deciso di farle arrivare una torta in diretta. A portarla è stata la showgirl Carolina Rey, incaricata di rendere ancora più dolce il pomeriggio della cantante. Peccato però che, durante il suo ingresso in scena con la torta di compleanno per Gerardina Trovato, qualcosa sia andato storto: il guéridon si è incastrato, il vassoio si è inclinato e la torta è finita rovinosamente a terra, davanti a una Caterina Balivo visibilmente spiazzata che ha provato a smorzare l’imbarazzo con una battuta: “Torta caduta, festeggiata fortunata!”.

Nonostante il piccolo incidente, la cantante ha mantenuto il sorriso, tanto da dichiarare che questo è stato “il compleanno più bello della sua vita” e, come ha scherzato Carolina Rey, “nonostante la torta”. Una battuta subito zittita dalla Balivo, che ha preferito sorvolare sull’accaduto e riportare l’attenzione sull’ospite.

La cantante ha poi fatto emozionare il pubblico in studio e quello di Rai Uno presentando un suo brano inedito, spiegando quanto sia stato difficile per lei rimanere sempre autentica e fedele a se stessa con il passare del tempo.

Photo Credits: Ufficio Stampa Kikapress (foto d’archivio)