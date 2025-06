La Volta Buona: arriva in studio una stranissima telefonata da parte di un certo Valerio (che sconvolge la Balivo). Ecco chi è.

Imbarazzo negli studi de La Volta Buona nella puntata del 17 giugno, quando a telefonare in diretta al programma di Caterina Balivo è stato un certo Valerio. Le parole dell’uomo hanno messo non poco in imbarazzo la conduttrice del programma pomeridiano di Rai Uno, anche perché sembravano essere un’invettiva (per la verità, un po’ confusa) contro il governo. Ma chi sarà mai questo Valerio? Pare sia una voce nota delle telefonate televisive.

La Volta Buona: telefona un certo Valerio da Piacenza (e mette in imbarazzo Caterina Balivo)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata de La Volta Buona del 17 giugno, Caterina Balivo ha preso una chiamata in diretta per un gioco telefonico e, dall’altro lato della cornetta, c’era un certo Valerio da Piacenza.

La conduttrice gli ha subito chiesto quale numero voleva scegliere dall’1 al 6, ma il concorrente l’ha subito fermata.

“No, no! Un momento! Chiedo scusa e voglia scusarmi. Colgo l’occasione qui a La Volta Buona… Aspettavo questo momento e la Rai me l’ha permesso, pensi un po’! È un po’ macchiavellico tutto quello che sto per dire ma… C’è gente che ha fame e sete… La cucurbitacea al Governo possono dare acqua… I bambini no, si dissetano con le lacrime delle madri… E io non voglio essere complice di questa cosa che mi sconvolge, veramente“, ha detto.

Lì, la regia ha chiuso la telefonata, mentre la conduttrice, visibilmente imbarazzata, ha aggiunto: “Capiamo il suo stato d’animo ma io, visto che si era prenotato, gentilmente le avevo chiesto se volesse scegliere un numero. Purtroppo il tempo è finito quindi dovrà ri-prenotarsi. E comunque lei ha tolto la possibilità a qualcun altro di giocare al gioco. Buon pomeriggio“.

Nessun ulteriore commento sulle sue parole, anche se pare che questo Valerio abbia già telefonato in passato ad alcune trasmissioni, seguendo lo stesso modus operandi.

Tra le tante, in giro per il web ne è rispuntata risalente al 1997, a Pressing condotto da Raimondo Vianello che, al contrario della Balivo, gli rispose con la sua consueta ironia…

