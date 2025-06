I figli di Chiara Ferragni ne hanno una collezione infinita, lei li sfoggia legati alla borsa: i Labubu sono diventati simbolo di status.

Il mondo intero sembra essere impazzito per i Labubu, i pupazzetti di PopMart che rappresentano un vero e proprio fenomeno di tendenza, tanto che anche Chiara Ferragni ne sfoggia sempre uno attaccato alla borsa. E, tra l’altro, anche i suoi figli – Leone e Vittoria – ne possiedono una collezione sterminata e da capogiro… Della cosa ha parlato anche Fedez, che però ha svelato di avere qualche difficoltà nell’approvvigionamento degli ambiti pupazzetti. Ma come mai questa moda ha coinvolto così tanto gli ex Ferragnez e i loro figli? Andiamo a scoprire di più sulle loro disavventure con i Labubu. Se vuoi farlo anche tu, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock