Una battuta su TV8 accende lo scontro tra Michela Giraud e la Lazio: botta e risposta social che alimenta la polemica.

È bastata una battuta durante il programma In & Out su TV8 per scatenare una vera e propria bufera social tra Michela Giraud e la SS Lazio. Nel suo monologo d’apertura, la comica ha rielaborato in chiave comica un celebre sonetto di Cecco Angiolieri, inserendo un riferimento che ha suscitato l’immediata reazione del club biancoceleste. La frase, che giocava su un noto stereotipo legato alla tifoseria laziale, è stata rilanciata dal profilo ufficiale della società su X, con un messaggio carico di ironia (ma anche di un certo risentimento). Da lì è partito un botta e risposta che ha acceso il dibattito online. Cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

