A ‘Sarabanda Celebrity’, LDA non riconosce il cantante misterioso: la gaffe clamorosa del figlio di Gigi D’Alessio.

Ultima puntata di Sarabanda Celebrity col botto e con una gaffe clamorosa di LDA all’ingresso in studio della cantante misteriosa. Il figlio di Gigi d’Alessio fa subito il giro del web grazie a quell’espressione stupita. Ma chi aveva mai di fronte? E chi non ha riconosciuto? Scopriamolo insieme.

Sarabanda Celebrity: la gaffe di LDA su Viola Valentino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Gli ultimi 8 concorrenti a sfidarsi nella puntata finale di Sarabanda Celebrity, andata in onda il 20 luglio, sono stati Aurora Ramazzotti, Sabrina Salerno, Lodovica Comello e Nina Zilli contro Filippo Bisciglia, LDA, Sergio Friscia e Daniele Battaglia.

Fin qui tutta ordinaria amministrazione, se non fosse per la gaffe di cui il figlio di Gigi d’Alessio si è reso protagonista all’entrata del cantante misterioso.

All’ingresso in studio dell’artista, infatti, il volto di LDA ha immediatamente assunto un’espressione di stupore e di profondo sconforto, dato che sembrava non avere idea di chi avesse di fronte.

In realtà, si trattava di una cantante, ovvero Viola Valentino, interprete di un brano iconico degli anni ’80 come ‘Comprami‘.

L’espressione di LDA, però, è bastata a lanciare i commenti sui social, dove praticamente non si contanto.

Tra un “LDA guarda Viola Valentino come per dire: Chi è questa?” e un “Lda che non ha idea di chi sia”, c’è chi scrive “LDA sempre incredulo pure ora. Crepo“.

