Cecilia e Belen Rodriguez si ignorano e si parla di una lite tra le sorelle. E la mamma Veronica Cozzani da quale parte si è schierata?

La rottura tra Cecilia e Belen Rodriguez sta facendo impazzire il mondo del gossip. Le due sorelle, un tempo inseparabili e complici in ogni occasione pubblica, ora sembrano ignorarsi completamente, lasciando i fan e i social a interrogarsi sul motivo di questo improvviso gelo. C’è chi ipotizza litigi familiari, chi parla di incomprensioni legate alle rispettive relazioni sentimentali o scelte di vita troppo diverse. Al momento, però, tutto resta avvolto nel mistero. In mezzo a questo clima teso, una domanda tiene banco tra i fan più accaniti della famiglia argentina più amata d’Italia: da che parte si è schierata la mamma, Veronica Cozzani? Sosterrà la più giovane Chechu, con cui spesso ha condiviso teneri scatti sui social, o rimarrà fedele alla primogenita Belen, icona di stile e personalità televisiva di spicco? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock