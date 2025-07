Isola dei Famosi: Loredana Cannata rimane impigliata durante la prova apnea e rischia tantissimo. In studio è il panico totale.

Vedere certe scene in prima serata, in un’epoca nella quale siamo un po’ desensibilizzati a tutto, riesce ad essere davvero impressionante: durante la finale de l’Isola dei Famosi, infatti, l’intero studio è piombato nel panico durante la prova apnea di Loredana Cannata. Ma, fortunatamente, tutto si è concluso senza conseguenze.

Isola dei Famosi: panico per Loredana Cannata durante la prova apnea

In tv su Canale 5 sono andati in scena degli attimi di autentico terrore nel corso della finale dell’Isola dei Famosi 2025, quando Loredana Cannata è rimasta incastrata sott’acqua durante la prova apnea.

Nel corso della prova, la Cannata ha cercato di resistere 90 secondi in apnea, ma i suoi capelli si sono impigliati alla sbarra della gabbia. Ha quindi tentato di liberarsi da sola, invano, fino a che lo staff del reality non è intervenuto immediatamente per soccorrerla.

Lì, gli obiettivi sono stati spostati sullo studio, dove hanno inquadrato una Veronica Gentili visibilmente scossa, che diceva cose come “Bisogna tagliare“, cercando di seguire le voci che arrivavano.

Alla fine, però, tutto è finito per il meglio e, una volta sulla spiaggia, Loredana ha raccontato di aver battuto la testa nel tentativo di liberarsi.

“Si erano incastrati i capelli – ha raccontato – Pensavo di non farcela, stavo cercando di tornare su. Prendevo acqua e ho pensato che potevo non farcela. Ma ho superato la prova. Mi sono spaventata, ho cercato di strapparmi i capelli. Cercavo di prendere aria ma mancava poco, non riuscivo a uscire dall’acqua. Battevo la testa contro la sbarra della gabbia, mi è venuto un bozzolo dietro alla testa”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset