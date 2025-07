Ricoverata dopo L’Isola dei Famosi, Loredana Cannata racconta tutto sui social: al Gemelli trova ancora spazio per sognare.

Per Loredana Cannata, il ritorno dall’Honduras è stato tutt’altro che sereno. Dopo aver partecipato alla finale de L’Isola dei Famosi, l’attrice ha raccontato sui social di essere stata colta da una forte difficoltà respiratoria e da una sensazione di “fame d’aria”. Una condizione che l’ha portata prima al pronto soccorso e poi a un ricovero in cardiologia presso l’Ospedale Gemelli sull’Isola Tiberina, dove si trova tuttora in attesa di esami. Ma nonostante le preoccupazioni, ha trovato il coraggio di pubblicare un breve video su Instagram, con il messaggio che “anche in ospedale si può sognare”. Ma cosa sarà mai successo a Loredana? E perché quel messaggio dal ricovero? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

