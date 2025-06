Lucciole, dove vederle? Simbolo delle notti d’estate, sembrano scomparse. Ma cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.

Lucciole, dove vederle? Quando vederle? Che fine hanno fatto? Una volta bastava una sera d’estate e un prato per incontrarle. Oggi invece sembrano quasi scomparsi, rendendo la notte più buia e silenziosa. Ma è ancora possibile vederle brillare tra l’erba alta o nei sentieri nascosti.

Perché le lucciole sono sempre meno

Le lucciole sono degli insetti affascinanti, ma dove e quando vederle non sembra essere chiaro proprio a tutti. Il motivo è presto detto: questi simpatici animaletti stanno diventando sempre più rari a causa di numerose minacce.

Tra le cause principali c’è l’inquinamento luminoso, dato che le luci sempre più diffuse interferiscono con i loro segnali luminosi, ostacolandone l’accoppiamento. Inoltre, il loro habitat è in pericolo, sia a causa della distruzione del verde naturale sia dell’uso dei pesticidi agricoli che danneggiano sia le lucciole che le loro prede.

Lucciole: dove vederle ancora

In Italia, esse appaiono principalmente durante i mesi di fine primavera e inizio estate, ovvero tra maggio e i primi di luglio. Se vi state chiedendo dove vederle, sappiate che in giro per il nostro Paese ci sono tantissimi luoghi nei quali vengono organizzati degli eventi, in luoghi suggestivi spesso vicini a boschi o parchi naturali.

Ne sono esempi Castelnuovo della Misericordia, in provincia di Livorno, il Parco Regionale di Veio a Roma, il Parco delle Cave a Milano e la Valle del Sele in provincia di Salerno. Ma su e giù per tutta Italia, in questo periodo, si organizzano tantissime passeggiate notturne volte ad osservarle…

Photo Credits: Shutterstock