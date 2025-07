Rosie Roche, la cugina di William ed Harry, è stata trovata morta in casa. Lutto alla corte reale d’Inghilterra.

Un nuovo profondo lutto scuote la corte reale britannica, per via di un profondo dolore, una notizia drammatica che ha scosso l’opinione pubblica nel Regno Unito. L’episodio ha riportato alla memoria altri momenti tragici che, negli ultimi anni, hanno segnato da vicino i Windsor. Protagonista della triste vicenda è una giovanissima ragazza, Rosie Roche, legata da vincoli di sangue ai principi William e Harry, la cui vita si è interrotta improvvisamente in circostanze che fanno riflettere e che ancora non sono chiarite del tutto. Ma cosa è successo davvero? E qual è il significato più profondo di questa morte? Proviamo a ricostruire quanto si sa finora guardando insieme il nostro nuovo video.

LEGGI ANCHE:– Chi era Rosie Roche, la cugina reale dei principi William e Harry, trovata morta in casa?

Photo Credits: Shutterstock