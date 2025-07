Donatella Rettore compie 70 anni e accende la polemica: “Giorgia è sopravvalutata”. Ma tra gli auguri spunta la mamma della Todrani.

In un’intervista rilasciata qualche giorno fa, Donatella Rettore ha acceso la miccia di una polemica che non poteva certo passare inosservata. Alla domanda su chi sia secondo lei la cantante più sopravvalutata, la risposta è stata secca e inaspettata: Giorgia. Rettore ne ha riconosciuto il talento vocale, ma l’ha accusata di mancanza di originalità, definendola “un’imitazione di Whitney Houston”. L’intervista rilasciata in occasione dei 70 anni della stessa Rettore, ha subito scatenato un certo dibattito. E tra le tante reazioni, non poteva che arrivare anche l’inaspettato messaggio di auguri della madre di Giorgia, Elsa Giordano. Ma cosa avrà mai detto alla Rettore? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Quella volta che Giorgia non riconobbe la sua voce mentre cantava una canzone di Whitney Houston: anche lei stessa stupita

Photo Credits: Kikapress