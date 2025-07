Dopo il comunicato della RAI su Gabriele Corsi e la sua rinuncia a Domenica In, c’è chi ha scoperto un dettaglio su lui e Mara Venier.

Una decisione improvvisa, un comunicato ufficiale e poi, come spesso accade, il tam tam social e una scoperta sorprendente: la prossima edizione di Domenica In, lo storico programma di Rai 1, si avvicina e con essa le prime indiscrezioni che scuotono il dietro le quinte. Al centro dell’attenzione, stavolta, ci sono andati a finire Gabriele Corsi e Mara Venier, protagonisti di una vicenda che sta facendo discutere il pubblico e sta alimentando un gossip sempre più velenosi. La Rai aveva annunciato con entusiasmo la presenza di Corsi al fianco di “zia Mara” nello storico programma della domenica pomeriggio, ma qualcosa è cambiato in corsa. I fan si stanno interrogando su quanto sia accaduto davvero, soprattutto dopo aver notato alcuni indizi che non sembrano casuali. E il tutto è partito da un semplice dettaglio su Instagram… Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

