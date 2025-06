Maria De Filippi vera protagonista a “Torino is fantastic”: la sua aura ha dominato l’evento più della musica e degli ospiti presenti.

“Torino is fantastic”, il grande evento musicale andato in onda su Canale 5 nella serata del 29 giugno, ha portato sul palco di Piazza Vittorio Veneto una carrellata di ospiti e musica, con la conduzione di Gerry Scotti e la presenza di Noemi: eppure, a dominare la scena è stata in qualche modo una figura che non è mai apparsa, ovvero Maria De Filippi. Sebbene non fosse presente fisicamente, la sua aura aleggiava ovunque, al punto da diventare il vero centro invisibile dello show. Ma per quale motivo? Scopriamolo insieme.

Torino is fantastic: l’aura di Maria De Filippi permea tutto il concerto. È stata lei la vera protagonista?

“Torino is fantastic” è il concerto evento che da Piazza Vittorio Veneto è stato trasmesso su Canale 5 nella serata di domenica 29 giugno ma che pur con la conduzione di Gerry Scotti con la partecipazione di Noemi, ha visto protagonista Maria De Filippi.

Il motivo non è di palco, però, perché Queen Mary non si è affatto vista durante la manifestazione, nonostante la sua aura sembrava circolare praticamente ovunque.

La ragione qual è, allora? Innanzitutto perché durante l’esibizione di Tananai le telecamere hanno inquadrato tra il pubblico Gemma Galgani, celebre protagonista del trono over di Uomini e Donne.

Poi perché tra i cantanti che si sono esibiti c’era anche Alessia Pecchia di Amici 24, dove si è classificata seconda nella categoria ballo e terza sul podio finale. Alessia ha anche fatto un annuncio: il prossimo anno tornerà nella scuola di Maria come professionista, facendo così andare in sollucchero tutti i suoi fan.

Praticamente, anche se non c’era, il tocco di Maria De Filippi si è visto praticamente ovunque. È stata lei a conquistare la serata, in fondo!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications