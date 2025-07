Meghan e Camilla, foto (quasi) identiche con i cani a poche ore l’una dall’altra: frecciatine, messaggi in codice o pura casualità?

Quando si tratta di Meghan Markle e della regina Camilla, anche i gesti più semplici possono assumere un significato più profondo. Nelle ultime ore, entrambe hanno pubblicato sui rispettivi canali social immagini tenerissime in compagnia dei loro cani. Fin qui nulla di strano, se non fosse che le foto sono sorprendentemente simili, tanto da far pensare a un messaggio velato, più che a una semplice coincidenza. Una nuova frecciatina incrociata tra le due donne più discusse della royal family? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress