Sottili frecciatine dirette alla royal family britannica? In un’intervista ad un podcast, Meghan Markle si è lasciata completamente andare.

Meghan Markle è tornata a far parlare di sé con un’intervista destinata a far discutere, rilasciata all’interno del podcast Aspire with Emma Grede. In un’ora e mezza di conversazione intima e sorprendentemente diretta, la duchessa di Sussex ha parlato della sua nuova vita, del brand As Ever e del suo ritorno sui social, ma soprattutto si è lasciata andare ad alcune riflessioni che – secondo molti osservatori – non sarebbero altro che l’ennesima frecciatina rivolta alla famiglia reale britannica. Ma qual è stata la frase che ha sollevato il polverone? E perché in molti l’hanno letta come una critica neanche troppo velata ai Windsor? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress