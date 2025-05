Meghan Markle sobbalza a causa di un numero che misura il suo calo di popolarità. Non era mai successo prima!

È arrivato un dato che ha fatto sobbalzare gli osservatori della famiglia reale britannica e ha messo Meghan Markle sotto una luce decisamente poco lusinghiera. Un numero, uno solo, ma talmente pesante da oscurare tutti i suoi recenti sforzi mediatici e imprenditoriali. Una cifra mai registrata da quando, otto anni fa, è iniziata la misurazione della sua popolarità. Un colpo inaspettato che fa discutere sudditi, fan e detrattori della Duchessa di Sussex. Ma cosa dice davvero questo dato e perché sta scatenando tanto clamore?

Il numero che fa sobbalzare Meghan Markle

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo l’ultimo sondaggio condotto da YouGov tra il 6 e il 7 maggio 2025 su un campione di 2.222 cittadini britannici, la popolarità di Meghan Markle nel Regno Unito ha raggiunto il livello più basso da quando si è iniziato a monitorarla nel 2017.

Solo il 20% degli intervistati ha espresso un’opinione positiva su di lei, mentre ben il 65% si è detto contrario. Una leggera flessione rispetto al 21% registrato nel febbraio scorso, ma sufficiente a segnare un record negativo storico.

Sicuramente è stato un duro colpo per la Duchessa, che negli ultimi mesi aveva provato a rilanciarsi con nuovi progetti: un programma di cucina su Netflix, un podcast e una linea di prodotti a marchio As Ever. Anche la condivisione della sua vita familiare sui social, con foto di Harry e dei loro due figli, non è servita a risollevare l’immagine pubblica.

Nemmeno il Principe Harry esce indenne: la sua popolarità è scesa al 27%, contro il 63% di pareri negativi. Il crollo segue la sua controversa intervista alla BBC e la recente sconfitta legale per la sicurezza personale nel Regno Unito.

In netto contrasto, il Principe William e Kate Middleton dominano la classifica dei reali più amati, rispettivamente con il 75% e il 72% di gradimento. Seguono la Principessa Anna (69%) e Re Carlo III (61%). Fanalino di coda, senza sorprese, è il Principe Andrea con un drammatico 85% di opinioni negative.

