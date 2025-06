Durante il suo primo royal tour con il principe Harry, Meghan Markle “si lamentava di non essere pagata”. Cosa successe?

Lo sapete che, al di là dei sorrisi davanti agli obiettivi dei fotografi, degli abiti impeccabili, degli applausi ovunque andassero, i problemi di Meghan Markle nei confronti della corona britannica risalgono a tempi non sospetti e addirittura al suo primo royal tour insieme al principe Harry? Ma cosa accadde durante quel primo viaggio ufficiale? Cosa contribuì già da allora ad incrinare i rapporti tra l’ex attrice americana e la royal family?

Meghan Markle “si lamentava di non essere pagata” durante il primo royal tour

Andiamo con ordine e torniamo indietro nel tempo. Nel lontano 2018, quando Meghan Markle e il principe Harry, da poco sposati, intrapresero il loro primo tour ufficiale come duchi di Sussex, sembra che lei si lamentasse di “non essere pagata”.

Il motivo: la loro fu una vera e propria maratona diplomatica di due settimane in Australia, con ben 76 appuntamenti pubblici. Agli occhi del mondo sembrava tutto perfetto: sorrisi, entusiasmo, grande affiatamento.

Ma, secondo quanto rivelato da fonti interne alla famiglia reale e riportato da Tina Brown nel libro The Palace Papers, Meghan avrebbe “odiato ogni secondo” di quel viaggio, trovando l’intera agenda “inutile” e priva di significato.

Valentine Low, un altro esperto delle dinamiche reali, ha riportato invece nel suo libro Courtiers un dettaglio ancor più particolare.

Secondo alcuni membri dello staff, nel corso di quel tour Meghan si sarebbe più volte lamentata del fatto di non ricevere alcuna retribuzione per le attività ufficiali, arrivando a dire: “Non riesco a credere che non mi paghino per questo”.

Una frase che, se confermata, evidenzia soprattutto un problema di fondo: un’incomprensione profonda rispetto al ruolo pubblico dei reali da parte della moglie di Harry…

