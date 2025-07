Il “Nostradamus vivente” Athos Salomé fa una nuova inquietante previsione su Harry e Meghan: il futuro della coppia potrebbe cambiare radicalmente.

C’è chi lo chiama il “Nostradamus vivente” per via della sorprendente precisione che applica nel prevedere eventi globali, come ad esempio la pandemia di COVID-19 e la morte della Regina Elisabetta II. Ora, però, Athos Salomé torna a far parlare di sé con una nuova profezia che riguarda una delle coppie più discusse al mondo: il principe Harry e Meghan Markle. Secondo quanto dichiarato dall’uomo in una nuova intervista, il futuro dei due non sarà affatto privo di turbolenze. Ma cosa ha visto esattamente Athos nei loro destini? La sua analisi, basata su antiche letture della Cabala, getta nuova luce su ciò che potrebbe attendere i Sussex nei prossimi anni. Ma cosa succederà alla coppia? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Imbarazzo reale per Camilla: il gesto inaspettato di un fan la lascia senza parole. Cosa le ha mostrato sulla gamba

Photo Credits: Kikapress