Meghan Markle sotto accusa per il nuovo vino brandizzato da As Ever: tra polemiche sulla data di lancio e le critiche alla qualità del prodotto.

Meghan Markle dà ancora una volta vita a una serie incessante di critiche e polemiche, stavolta grazie al lancio del suo nuovo vino rosé targato As Ever, fissato per il 1° luglio. La polemica riguarda numerosi aspetti, che partono proprio dalla data scelta per la sua immissione sul mercato. Ma prende anche altri aspetti, compresa la qualità del vino stesso. Ma cosa avrà mai combinato la duchessa?

Il vino di Meghan Markle la lancia in una nuova bufera

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Meghan Markle lancerà sul mercato il primo vino targato ‘As Ever’ della storia, in una data che non passa proprio inosservata, poiché coincide con quello che sarebbe stato il compleanno di Lady Diana, ovvero il 1° luglio.

Già questo è bastato a metterla alla gogna: tra accuse di cinismo e di mancanza di tatto nel voler legare un’operazione commerciale a un giorno simbolico per la memoria collettiva della famiglia reale.

Tanto è vero che, secondo molti, la scelta di questa data da parte di Meghan non sarebbe affatto casuale, bensì una mossa provocatoria.

Sui social, dunque, le reazioni non si sono fatte attendere. C’è chi ha accusato la Duchessa di voler “vendere vino scadente” sfruttando un’occasione così sensibile, e chi l’ha definita “incredibilmente insensibile”.

Un altro utente ha scritto: “È davvero di cattivo gusto da parte di Madame Markle scegliere proprio questa data”.

In effetti, pare proprio che il vino di ‘As Ever’ – pur provenendo dalla Napa Valley – non sia proprio di primissima qualità, tanto è vero che sono arrivate molte accuse, tra cui quella di voler “vendere vino da supermercato a prezzo premium”.

