Stefania Corona ospite a La Volta Buona poco prima della morte di Vitali. Dopo l’annuncio, la Rai rimuove le clip.

Poche ore prima della morte di Alvaro Vitali, la sua ex moglie Stefania Corona era ospite a La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. In diretta, la donna aveva raccontato con una certa emozione le condizioni dell’attore romano, rivelando che aveva deciso di firmare le dimissioni per lasciare l’ospedale. Un momento toccante, seguito però da un gesto inaspettato, dovuto forse a qualche frecciatina che la stessa aveva lanciato all’interprete di Pierino. Dopo il tragico annuncio della scomparsa, infatti, la Rai ha scelto di effettuare un taglio netto, rimuovendo dai suoi canali social le clip della puntata e ogni traccia televisiva della comparsa di Stefania. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

