La morte di Malcolm-Jamal Warner è arrivata come una doccia fredda. Lo ha colto all’età di 54 anni a causa di un annegamento accidentale, mentre era in vacanza con la moglie e la figlia in Costa Rica. La tragedia ha sconvolto fan e colleghi, colti di sorpresa anche perché solo due giorni prima l’attore aveva pubblicato su Instagram un breve filmato. Nel post, Warner appariva sorridente e impegnato nel suo lavoro, senza alcun segnale che lasciasse in alcun modo presagire l’imminente tragedia. Quel messaggio, ora diventato virale, risuona come un inconsapevole addio a chi lo ha amato per decenni. Ma cosa ha scritto davvero? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video.

Photo Credits: Shutterstock