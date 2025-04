Dopo la morte di Papa Francesco, emerge una coincidenza virale legata al suo numero di tessera del San Lorenzo. Un dettaglio che fa riflettere.

Dopo l’annuncio della morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, un dettaglio apparentemente secondario ha rapidamente catturato l’attenzione del web: una coincidenza numerica che ha dell’incredibile e che riguarda la sua passione per il calcio.

Jorge Mario Bergoglio era noto da tempo per essere un grande tifoso del San Lorenzo de Almagro, uno dei club storici di Buenos Aires. Nel 2008, ben prima di diventare Pontefice, si era iscritto ufficialmente come socio della squadra ricevendo una tessera numerata 88.235.

È proprio quella cifra, apparentemente casuale, ad aver riacceso l’interesse del pubblico. Alcuni utenti hanno notato una coincidenza suggestiva: le prime due cifre della tessera, 88, corrispondono esattamente all’età del Papa al momento della sua morte; le ultime tre, 235, coincidono con l’orario del decesso (2:35 del mattino, ora argentina).

Il dato ha iniziato a circolare sui social in poche ore, diventando virale e generando reazioni tra lo stupore e l’emozione. Molti hanno interpretato la sequenza come un segno simbolico, quasi a voler chiudere un cerchio tra fede, destino e passione sportiva.

Il San Lorenzo, dal canto suo, ha ricordato Papa Francesco con un post toccante, celebrandolo come un “Cuervo” autentico, soprannome con cui vengono chiamati i tifosi del club. Hanno ricordato il suo attaccamento alla squadra, gli anni in cui andava allo stadio con il padre, e i momenti in cui ricevette i giocatori in Vaticano con profonda semplicità e gioia.

La coincidenza tra il numero della tessera e i dati della morte non ha nulla di verificabile dal punto di vista scientifico, ma ha toccato la sensibilità di credenti e tifosi.

Foto: Shutterstock