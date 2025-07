Il mondo del cinema e della televisione piange Malcolm-Jamal Warner: l’attore, noto al grande pubblico per aver interpretato Theo ne “I Robinson”, è morto a 54 anni annegando nelle acque al largo della Costa Rica. Una notizia straziante che ha colpito profondamente colleghi, amici e fan, che lo hanno ricordato come un talento poliedrico e una persona straordinaria.

Morto Malcolm-Jamal Warner: il tragico avvenimento

Malcom-Jamal Warner è diventato noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Theo, il figlio minore della famiglia Huxtable nella celebre sitcom degli anni ’80 e ’90, “I Robinson”. Dopo quell’esperienza, però, aveva saputo reinventarsi partecipando a numerosi progetti televisivi e cinematografici. Dal 2018 era uno dei protagonisti della serie “The Resident”, ma il suo curriculum comprendeva anche ruoli in “Jeremiah”, “Reed Between the Lines” e “Malcolm & Eddie”.

La morte è stata un tragico evento: l’attore è stato trascinato da una forte corrente mentre nuotava vicino alla spiaggia di Cocles, in Costa Rica. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, la causa ufficiale del decesso è asfissia da annegamento. Il suo corpo è stato ritrovato domenica pomeriggio.

Il ricordo di amici e colleghi

Immediato il cordoglio del mondo dello spettacolo. Tracee Ellis Ross, Eddie Griffin, Niecy Nash-Betts e tanti altri hanno condiviso sui social ricordi, messaggi di affetto e gratitudine. Il network Fox ha rilasciato una nota ufficiale: “Siamo devastati dalla perdita del nostro amico e collega. Malcolm verrà ricordato per il suo cuore gentile, il suo impatto duraturo e i suoi ruoli iconici”.

Anche il King Center ha espresso il proprio dolore: “Malcolm era un artista brillante e un generoso sostenitore della nostra missione. Siamo grati per il suo amore verso il nostro lavoro e per l’eredità che lascia nella comunità afroamericana e nel mondo dell’arte”. Il ricordo è stato condiviso anche dalla NAACP: “Il tuo talento e il tuo spirito hanno toccato molte vite. Il tuo lascito continuerà a ispirare”.

