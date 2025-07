È una Nadia Rinaldi arrabbiatissima quella che ha scritto su Instagram un post decisamente infiammato che prende di mira l’establishment della televisione italiana e, in particolare, sembra scagliarsi contro Carlo Conti – anche se in realtà l’attrice romana non lo nomina praticamente mai. Ma a cosa è stato dovuto questo suo durissimo sfogo? C’entra forse la sua chiacchierata esclusione dal nuovo Tale e Quale Show? Scopriamolo insieme.

Nadia Rinaldi tuona contro Carlo Conti e Tale e Quale Show

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con la rivelazione del cast della nuova edizione Tale e Quale Show, abbiamo scoperto che nemmeno quest’anno Nadia Rinaldi sarà della partita.

Nell’elenco finale, infatti, l’attrice romana non c’è ma, subito dopo la rivelazione del cast, ha scritto un post al vetriolo su Instagram: “Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato? BUONANOTTE“.

Nella caption, poi, è ancora più dura: “Nonostante il dispiacere, la delusione….. sappiate che non perderò mai l’autostima e la consapevolezza di aver amato e dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione!!!!Convocati , selezionati e con devozione e umiltà mettendo a servizio tutta la professionalità, ad oggi trentennale ,ci si aspetta un po’ di rispetto!!!!! Meritocrazia zero periodico elevato all’ennesima potenza!!!! Grazie !!!tutta la mia stima per la meritocrazia che ormai è in via di estinzione“.

In realtà, non ha mai nominato né Carlo Conti né il programma, ma quello di Nadia Rinaldi (accompagnato dall’hashtag #rai) sembra essere un chiaro attacco contro un certo “establishment” della televisione italiana.

Le reazioni dei vip al post di Nadia Rinaldi

Anche perché tanti volti noti le hanno dato ragione. Fabrizio Bracconeri, ad esempio, ha scritto: “Io convoco Nadia Rinaldi per un provino? O non so fare il ‘casting’ o non ho mai fatto e visto né cinema e tv e non so che esiste il teatro. GRANDE NADIA“.

Scrive invece Serena Grandi: “hai ragione Nadia e tutto un circolino e sopratutto sono sempre inesorabilmente gli stessi!”

Fa eco Nina Soldano di Un Posto al Sole: “È sempre stato così .. ma ora è tutto , troppo esagerato“. Manila Nazzaro, invece, ha lasciato una emoji di due mani che applaudono.

Photo Credits: Kikapress