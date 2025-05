Festa Napoli: la bandiera dedicata al piccolo Daniele sul pullman della squadra commuove praticamente tutti!

Il 26 maggio 2025 resterà nella storia di Napoli non solo per la straordinaria parata scudetto che ha attraversato il lungomare della città, ma anche per un momento profondamente toccante che ha commosso l’intera comunità partenopea. Mentre circa 200mila persone gremivano il lungomare per celebrare il quarto titolo azzurro, tra le tante bandiere ce n’era una che ha toccato il cuore di tutti: quella dedicata al piccolo Daniele, tifoso di soli 13 anni stroncato dalla leucemia. Scopri cosa è successo e perché si sta sciogliendo il cuore di tantissimi – tifosi del Napoli e non: ti basterà guardare il nostro nuovo video!



Photo Credits: Shutterstock